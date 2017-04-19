Обнародовано число погибших от несчастных случаев в этом году

2017-04-19 18:00 | www.oxu.az | 2

Обнародована статистика чрезвычайных происшествий по республике в этом году.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям, в первом квартале этого года в республике произошел 31 взрыв, что на 10 инцидентов или на 48% больше по сравнению с I кварталом 2016 года. В результате взрывов погибли 7 человек, 42 пострадали.

Также за первые 3 месяца этого года в результате пожаров погибли 24 человека, 64 пострадали. Число погибших по сравнению с I кварталом прошлого года увеличилось на 7 человек или на 41%, а пострадавших – на 35 человек или 121%.

В отчете также говорится, что за I квартал 2017 года на территории республики произошло 2269 инцидентов природного и техногенного происхождения, что на 625 инцидента или 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате инцидентов природного и техногенного происхождения погиб 31 человек, 106 пострадали. Спасатели министерства спасли 21 человека и эвакуировали 376 человек.

A.M.

