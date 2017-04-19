Художник-акционист высидел своего первого цыпленка – ВИДЕО

2017-04-19 18:10 | www.oxu.az | 2

Французский художник-акционист Абрам Пуэншеваль высидел своего первого цыпленка, передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.

В конце марта сообщалось, что Пуэншеваль решил высиживать куриные яйца, согревая их лишь теплом своего тела. Таким образом, он хотел понять, что ощущает курица. Акция проходит в музее Palais de Tokyo в Париже.

Пуэншеваль сидит на специально приспособленном стуле, под сиденьем которого установлена емкость для куриных яиц.

После трехнедельного высиживания вылупился первый цыпленок, который, правда, не спешит покидать скорлупу. Отмечается, что все это время художник почти не спал.

По условиям акции, Пуэншеваль сможет вернуться домой к семье лишь после того, как вылупятся все 10 цыплят.

И.Н.