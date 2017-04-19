SOCAR строит новую нефтяную платформу на морском месторождении

2017-04-19 17:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR ведет строительство новой стационарной морской платформы №10 на морском месторождении "Западный Абшерон", говорится в сообщении SOCAR в среду.

Согласно сообщению, платформа будет рассчитана на бурение 10 эксплуатационных скважин.

"Платформа будет установлена на девяти опорных блоках на глубине моря 13,5 метра. На основании будут расположены жилой и производственный секторы, соединенные между собой двумя пешеходными мостами, четыре посадочные и семь причальных площадок, а также девять промежуточных секций", - говорится в сообщении.

Общая площадь морской платформы составит 3,48 тысячи квадратных метров.

"Для строительства платформы будет использовано 2,11 тысячи тонн металлоконструкций. Уже завершены работы по установке опорных блоков, промежуточных секций, пешеходных мостиков, посадочных и причальных площадок, резервуаров для сточных вод, забиты 54 сваи. На стадии завершения прокладка линий для пожаротушения, топлива и питьевой воды. С нового основания планируется ежесуточно добывать 1,2-1,5 тысячи тонн нефти", - сказано в сообщении.

Месторождение "Западный Абшерон" находится на балансе Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Абшероннефть" азербайджанской госкомпании SOCAR. Буровые работы на этом месторождении на основе достигнутой договоренности ведет компания SOCAR-AQS.

В январе-марте 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 1,85 миллиона тонн нефти против 1,9 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

(Автор: Максим Цурков)

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