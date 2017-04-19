Прошедшее в Евлахе совещание ненефтяных экспортеров является примером внимания, уделяемого этому сектору - депутат

2017-04-19 17:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Республиканское совещание ненефтяных экспортеров, состоявшееся в Евлахе при участии Президента Ильхама Алиева, является примером внимания, уделяемого ненефтяному сектору Азербайджана, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

По его словам, это совещание создало возможность заявить о достигнутых Азербайджаном успехах на новом этапе развития в период, прошедший после кризиса.

«В то же время это совещание стало знаменательным с точки зрения постановки новых задач. Глава государства уже давно поставил в качестве цели развитие ненефтяного сектора Азербайджана. В связи с этим определено несколько направлений. К этим направлениям можно отнести развитие предпринимательства, улучшение благосостояния населения в результате развития, создание новых рабочих мест, увеличение притока валюты в страну. Азербайджан долгое время занимается развитием регионов, в связи с этим приняты госпрограммы, которые выполнены и выполняются с лихвой. Регионы бесперебойно обеспечиваются электроэнергией, уровень газификация доведен до 92 процентов, в регионах проложены новые дороги, улучшена инфраструктура, для развития сельского хозяйства построено несколько водохранилищ, и сегодня эти работы успешно продолжаются», - сказал Садыгов.

Депутат сказал, что предприняты также важные шаги для развития в Азербайджане предпринимательства.

«В регионах построены холодильные склады для хранения продукции. Были предприняты значительные шаги, направленные на развитие сельского хозяйства. Сегодня предприниматели освобождены от уплаты некоторых налогов, им предоставляются долгосрочные кредиты, субсидии. Поэтому это совещание обеспечивает поддержку государства дальнейшей беспрепятственной деятельности ненефтяных экспортеров», - сказал депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)