Последние новости с широкомасштабных учений – ФОТО

2017-04-19 18:20 | www.oxu.az | 2

В ходе очередного этапа учений войска выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация и другие подразделения специальных войск выполняли задачи по условиям учений.

Особенностью действий на этих учениях, является организация и проведение передвижения войск в темное время суток, что требует принятия дополнительных мер по светомаскировке.

Также усилия были сосредоточены на комендантской, инженерной службах и всестороннем обеспечении войск с целью точного и своевременного выполнения поставленных задач.

A.M.