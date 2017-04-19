Названа стоимость стены между США и Мексикой

2017-04-19 18:40 | www.oxu.az | 3

Стоимость строительства стены на американо-мексиканской границе составит примерно 66,9 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник докладе, составленном помощниками сенаторов-демократов из комитета Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, который осуществляет надзор за этим проектом,.

При 36,6 млн долларов за милю (1,6 км) стоимость стены длиной в 1827 миль (2940 км) может превысить 66,9 млрд долларов. Таким образом, каждый мужчина, женщина и ребенок в США заплатят более 200 долларов за строительство стены.

Н.О.