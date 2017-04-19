Участники уличного застолья в Испании побили мировой рекорд – ВИДЕО

2017-04-19 18:50 | www.oxu.az | 3

На традиционном уличном обеде в городе Авилес на севере Испании побит мировой рекорд по числу участников подобного рода мероприятий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета 20 minutos, опубликовавшая видео застолья.

Обед, который проводится в Авилесе вот уже 25 лет подряд, на этот раз собрал 11 836 человек. Предыдущее аналогичное достижение принадлежит участникам мероприятия на открытом воздухе в мексиканском городе Метепек (почти 9,5 тысячи человек).

Обед состоялся в минувший понедельник, 10 апреля. Он длился с 14:45 до 15:30 по местному времени. Теперь организаторы акции намерены обратиться к представителям Книги рекордов Гиннесса за официальным подтверждением этого достижения.

По словам инициаторов, в мире проводится множество массовых гастрономических событий, например Октоберфест в Мюнхене, но все они проходят в помещениях.

И.Н.