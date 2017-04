Группа "Кристалл" призывает оторваться от социальных сетей и квазиобщения (ВИДЕО)

2017-04-19 17:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Группа "Кристалл" представила в социальных сетях видеоролик "Профилактика", призывающий оторваться от социальных сетей (на слова Руслана Карслы), сообщила Trend Life художественный руководитель и продюсер коллектива Медина Мелик. Режиссер работы – Наиль Наибоглу.

"Современный человек редко представляет свою жизнь без компьютера и интернета, а социальные сети уже давно стали ключевым элементом для большинства из нас. Бесспорно, такие передовые изобретения реально помогают нам в жизни – намного проще искать информацию и с ней работать, все всегда доступно. Но такие «подарки цивилизации» таят в себе еще и множество опасностей, в буквальном смысле затягивая нас «в сети». Слишком много пользователей в последнее время признаются в растущей зависимости от социальных сетей. Популяризация виртуальных ценностей, далеких от жизненных реалий – наиболее подходящая характеристика этого глобального социального вируса. Мы призываем оторваться от социальных сетей, вернуться к активному образу жизни, быть чаще на природе, в реальности общаться с близкими и друзьями", - отметила Медина Мелик.

Интернет-зависимость – это навязчивое желание постоянно находиться в социальных сетях. Человек не может осознанно оторваться от социальных сетей и заняться активными действиями в реальной жизни. При частых и длительных посещениях страниц интернета человек утрачивает способность глубоко анализировать информацию и формировать свои собственные выводы. Феномен же интернет-зависимости не единожды описывался исследователями. При этом зависимость от социальных сетей ученые относят к отдельной группе - зависимость от так называемых «кибер-отношений»: от общения в чатах, телеконференциях, что в итоге может привести к замене реальных друзей и семьи виртуальными. Ученые называют подобное виртуальное общение в социальных сетях квазиобщением – то есть, мнимым, кажущимся. К чему же приводит зависимость от соцсетей? Специалисты называют следующие возникающие у пользователей проблемы - уменьшается продолжительность сосредоточения, концентрации внимания; снижение интеллекта, отчуждение; информационная зависимость; стресс, усталость. Помимо этого у человека развивается ряд заболеваний, таких как: ухудшение зрения, потеря спортивной формы, чувство беспокойства, бессонница, утрата навыков реального общения. Помимо физических проблем, возникают еще психологические проблемы, такие как ухудшение взаимоотношений в семье. Никому не понравится, когда его вторая половина проводит максимум своего времени у монитора.

Социальные сети действительно упрощают процесс общения, ведения бизнеса. Однако отрываться от реальных событий, эмоций ни в коем случае нельзя. Используйте современные технологии разумно, ответственно. Удачи вам.

(Автор: Вугар Иманов)