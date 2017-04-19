Возобновление работы Exchange в Азербайджане способствует развитию туризма и финрынков - ассоциация

2017-04-19 17:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Возобновление работы пунктов обмена валюты вне банков способствует развитию в Азербайджане туризма и финансовых рынков, сказал в среду председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

Это предусмотрено поправками в закон «О валютном регулировании», которые представлены на рассмотрение парламента страны.

"В Азербайджане реализуются специальные программы по развитию туризма и в то же время по развитию финансовых рынков. Для их успешной реализации необходимо создание всей необходимой инфраструктуры и ее эффективная работа. С этой точки зрения новый законопроект может стать помощником", - сказал Нуриев.

При этом глава ассоциации отметил, что "обменники" теперь будут работать под полным контролем. "Перед желающими открыть пункты обмена валюты будут выдвинуты специальные требования по формированию капитала, также им необходимо будет разместить депозит в банке", - добавил председатель ассоциации.

Согласно законопроекту, в Азербайджане разрешение на открытие пунктов обмена валюты получат физические и юридические лица.

С января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могут действовать только при банках и отделениях почты. Если поправки будут приняты, то пункты обмена валюты смогут открыть не только резиденты Азербайджана, но и зарубежные компании в своих филиалах в стране.

В соответствии с поправками, обмен валюты возможен только в наличной форме. С учетом ограничений по наличным операциям [свыше 15 тысяч манатов в месяц для малых и средних компаний и свыше 30 тысяч манатов в месяц для крупных компаний], которые действуют для компаний в Азербайджане, в поправках предлагается запретить оказывать услуги по обмену валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Другая поправка в закон «О государственной пошлине» предусматривает введение платы в размере 500 манатов за получение лицензии на открытие пунктов обмена валюты. Данная лицензия будет выдаваться на бессрочный период Палатой надзора над финансовыми рынками.

(Автор: Азад Гасанли)