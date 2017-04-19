Журналист газеты Новый Петербург скончался после избиения

2017-04-19 19:05 | www.apa.az | 3

Журналист газеты Новый Петербург Николай Андрущенко, на которого, по данным СМИ, ранее напали неизвестные, скончался в Петербурге. Как сообщает АПА со ссылкой на

РИА Новости Андрущенко госпитализировали 9 марта с травмой головы.

После этого его ввели в медикаментозную кому. Сегодня утром журналист скончался.

Андрущенко, физик по образованию, в 1990-е годы был депутатом городского совета Санкт-Петербурга. Стал одним из соучредителей газеты Новый Петербург, работал по правозащитной и криминальной тематике.

В 2008 году журналисту, писавшему полемические статьи, предъявили обвинение в клевете, призывам к экстремистской деятельности и оскорблении представителя власти. Однако по прошествии времени дело закрыли.