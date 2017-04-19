«People» назвал самую красивую женщину года – ФOТО

2017-04-19 19:03 | www.oxu.az | 3

Журнал People назвал голливудскую актрису Джулию Робертс самой красивой женщиной 2017 года.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Робертс удостоена этого титула в рекордный пятый раз. Впервые она появилась на обложке номера «Самые красивые люди» в 1991 году, когда ей было всего 23.

Теперь, по словам 49-летней Робертс, она с трудом может поверить в случившееся.

Звезда фильма «Красотка» оставила своего друга и коллегу Джорджа Клуни далеко позади – он признавался самым сексуальным мужчиной среди живущих лишь дважды. Как пошутила Робертс, она упомянет это в рождественской открытке для Клуни и его жены.

В 2016 году актер Дуэйн Джонсон стал самым сексуальным мужчиной среди живущих.

A.C.

