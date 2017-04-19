Сотрудничество Азербайджана и ЕС важно для региональной стабильности - президент Мальты (ФОТО)

2017-04-19 17:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мальта, как председательствующая в Европейском союзе страна, поддерживает сотрудничество Азербайджана с организацией, сказала президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Президент Мальты отметила, что это сотрудничество важно для региональной стабильности, сообщили Trend в среду в МИД Азербайджана.

Президент Мальты также отметила расширение сотрудничества страны с Азербайджаном за последнее время, подчеркнула важность выявления новых сфер для развития отношений двух стран.

Глава государства особо отметила необходимость поощрения сотрудничества двух стран в сфере туризма.

Глава МИД Азербайджана на встрече особо отметил роль Мальты как председательствующей в ЕС страны в развитии сотрудничества между Азербайджаном и организацией.

Министр ознакомил президента Мальты с переговорным процессом по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

Глава МИД также проинформировал президента о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отметил, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с международными нормами и принципами.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

Глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом на Мальте.