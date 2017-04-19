При взрыве в Лондоне пострадали двое мужчин, в том числе полицейский

2017-04-19 17:49 | www.trend.az | 2

Два человека, в том числе полицейский, пострадали в результате взрыва на севере Лондона. Об этом сообщил официальный представитель Скотленд-Ярда, передает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в одном из жилых домов района Харинги после того, как "туда вызвали полицию в связи с нарушением общественного порядка". Взрыв прогремел, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

"На данный момент поступила информация о двух раненых. Мужчина получил серьезные ожоги, а офицер полиции ранен в руку", - добавил представитель Скотленд-Ярда.

У дома находятся машины скорой помощи и пожарные. Проводится расследование.