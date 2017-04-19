Британские депутаты поддержали проведение досрочных всеобщих выборов

2017-04-19 17:52 | www.trend.az | 2

Британские парламентарии поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении 8 июня досрочных всеобщих выборов, передает РИА Новости.

За проведение досрочных выборов 8 июня проголосовали 522 депутата палаты общин, против – 13.

То, что необходимые две трети от общего числа голосов парламентариев наберутся, стало ясно еще накануне, после того, как лидеры основных оппозиционных партий приветствовали объявление премьера. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, изменила свою позицию, объяснив это необходимостью сплочения народа в свете предстоящих переговоров с ЕС о выходе Британии из объединения.

Третьего мая, в соответствии с законом 2011 года, парламент будет распущен. 22 мая – крайний срок для регистрации на выборах.

По данным опросов, правящая Консервативная партия должна одержать уверенную победу: ее поддерживают, по разным данным, 44-46% избирателей. Лейбористов поддерживают порядка 25%, либерал-демократов – около 11%. 68% британцев поддерживают и идею проведения всеобщих выборов в этом году.

Несмотря на то, что часть противников выхода из ЕС планирует поддержать либдемов в качестве протестного голосования, социологи сходятся на том, что таких будет немного, и результат выборов они вряд ли изменят. В любом случае, лидеры всех партий заявили, что уважают волю народа, высказанную на референдуме, а потому Brexit должен состояться в любом случае. Другой вопрос, что, согласно прогнозам политологов, если победа консерваторов будет очень убедительной, то правительство может смягчить свою позицию по Brexit и предпочесть выход из ЕС по более "мягкому" сценарию.