В Турции отклонено обращение оппозиции по поводу отмене результатов референдума

2017-04-19 19:29 | www.apa.az | 3

Высшая избирательная комиссия (ВИК) Турции 16 апреля провела заседание на основании обращения об отмене результатов проведенного референдума.

Как сообщает АПА со ссылкой на газету «Sözcü», Комиссия согласно принятому решению отклонила обращение об отмене результатов выбора.

Отметим, что партии СХР, HDR и Vatan обратились в ВИК с обращением об отмене результатов проведенного референдума.