Турция провела референдум для обеспечения более эффективного управления - эксперт

2017-04-19 18:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция провела референдум, чтобы обеспечить более эффективное управление. Безусловно, этот момент ЕС будет использовать для еще большей критики страны, сказал Trend в среду по электронной почте вице-председатель турецкого аналитического центра Strategic Outlook, эксперт Мехмет Фатих Озтарсу.

По его словам, в настоящий момент сложно говорить о том, как сложатся отношения между сторонами после референдума, это станет известно в ближайшее время.

Эксперт считает, что излишняя критика европейских СМИ может ухудшить отношения между сторонами.

В минувшее воскресение в Турции состоялся референдум по внесению поправок в Конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления. По предварительным данным, за поправки проголосовали 51,4 процента избирателей.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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