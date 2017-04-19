Турция провела референдум для обеспечения более эффективного управления - эксперт
2017-04-19 18:12 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Турция провела референдум, чтобы обеспечить более эффективное управление. Безусловно, этот момент ЕС будет использовать для еще большей критики страны, сказал Trend в среду по электронной почте вице-председатель турецкого аналитического центра Strategic Outlook, эксперт Мехмет Фатих Озтарсу.
По его словам, в настоящий момент сложно говорить о том, как сложатся отношения между сторонами после референдума, это станет известно в ближайшее время.
Эксперт считает, что излишняя критика европейских СМИ может ухудшить отношения между сторонами.
В минувшее воскресение в Турции состоялся референдум по внесению поправок в Конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления. По предварительным данным, за поправки проголосовали 51,4 процента избирателей.
(Автор: Анаханум Хидаятова)
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