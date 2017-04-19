Назначен глава первого частного кредитного бюро в Азербайджане (версия 2)

2017-04-19 18:17 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Бывший советник председателя правления Международного банка Азербайджана Эльчин Ахмедов назначен исполнительным директором компании CreditInfo Azerbaijan, которая станет менеджером первого в Азербайджане частного кредитного бюро, сказал в среду учредитель и глава компании CreditInfo Group Рэйнир Грэтарссон на мероприятии, посвящённом учреждению в Азербайджане первого частного кредитного бюро.

По его словам, в целом в Совет директоров компании вошли девять человек.

Как сказал Грэтарссон, частное кредитное бюро будет содержать больше информации по сравнению с Централизованным кредитным реестром [действует с 2005 года] и охватывать большее число заемщиков. Он добавил, что в бюро будет поступать информация не только от банков, но и страховых и лизинговых компаний, коммунальных учреждений, мобильных операторов и т.д.

"Частное кредитное бюро поможет кредитным учреждениям снизить свои расходы, эффективнее оценивать риски и повысить доступность кредитных продуктов [для населения]", - сказал он.

В Баку в среду состоялась церемония учреждения первого в стране частного кредитного бюро.

На данный момент в список учредителей кредитного бюро входит 21 организация, среди которых 19 банков, одна страховая компания и одна небанковская кредитная организация. Вместе с ними в список учредителей входит технический партнер - компания Creditinfo, которой принадлежат 51 процент акций бюро.

Формирование кредитных историй заемщиков в Азербайджане началось с 2005 года после создания Службы централизованного кредитного реестра (ЦКР). Реестр охватывает весь спектр информации о банках, небанковских кредитных организациях, заемщиках, владельцах крупных пакетов участия в капитале заемщиков, кредитах и залогах по ним.

(Автор: Азад Гасанли)