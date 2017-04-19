Вюсал Керимли: «Из 1100 пешеходных переходов 398 не располагаются в соответствии со стандартами» - ИНТЕРВЬЮ

2017-04-19 19:40 | www.apa.az | 3

- Вюсал муаллим, какую проблему в первую очередь вы попытались решить после того, как возглавили Бакинское транспортное агентство?

- Касаясь самого важного достижения, я хотел бы в первую очередь отметить базу данных о предпринимателях. Мы сформировали линии, принадлежащие предпринимателям. Кроме того, обеспечена полная прозрачность в области общественного транспорта. Устранены такие проблемы, как незаконное распределение линий, определенные поборы с предпринимателей и другие незаконные сборы. Проделано много работы, в частности отмечу, что ранее владельцы маршрутных линий были неизвестны. Мы же их выявляем. То есть, при совершении предпринимателем ошибки, когда он создает проблемы, мы приглашаем его в БТА и проводим с ним обсуждения в открытой форме. Касаясь пассажирской транспортной системы Баку, то отмечу наличие в столице 57 перевозчиков. Из 57 перевозчиков всего 17 - юридические лица. Среди них очень мало предпринимателей, имеющих гараж. Гаражи имеют свои требования, и помимо 2-3 предпринимателей мы не можем найти тех, кто следовал бы им. Одним из них является ООО BakuBus, которое является государственной компанией, а гараж 2-3 других компаний маленький. БТА досталось в наследство очень тяжелое бремя. Здесь есть как предпринимательский фактор, так и пассажирский. Каждый должен знать, что мы в курсе о состоянии любого нашего автобуса. Просто мы хотим устранить эти проблемы поэтапно. Мы понимаем, что до создания БТА предприниматели брали кредиты, которые обязаны погасить. Также понимаем, что они платят зарплату 100-150 работникам.

- Какие изменения после Исламиады будут в направлениях маршрутов или деятельности такси?

- Накануне игр в автобусных линиях будут некоторые изменения. В связи с этим, привлечены автобусы, диспетчеры, выделены специальные места. В связи с играми мы временно изменили и место хаба (ТОЦ «Кероглу» - ред.). Касаясь такси, то мы встретились с компаниями и дали им определенные поручения. Обновление же парка транспортных средств не имеет отношения к Исламским играм солидарности, это входит в составленную нами программу утилизации автобусов. К программе утилизации относится поэтапное обновление автобусов в центре города, в зависимости от эксплуатационного срока перевод снятых с линии автобусов в пригородные поселки.

В ближайшие 6 месяцев БТА проведет в Баку соответствующие анализы и заново распределит маршрутные линии. Поскольку многие линии повторяются. Уже сформированы требования по отношению к предпринимателям, автобусам, гаражам, водителям, такси и таксистам, которые хотят заниматься пассажироперевозками в Баку. Эти требования мы направили в соответствующие госструктуры. Я могу назвать некоторые из требований. Например, предприниматель не может без наличия гаража заниматься эксплуатацией автобусов, общественного транспорта, у него на балансе должен быть автобус. Кроме того, установлен коэффициент водителя, который приходится на 1 автобус. Наше требование заключается в том, чтобы на 1 автобус приходились 2,3-2,7 водителя. Другими словами, водитель не должен управлять автобусом с 06:00 до 00:00, водитель не должен быть «зомби». Кроме того, автобусы должны перейти на Bakıkart. В Баку в 450 автобусах используется Bakıkart. В будущем мы хотим сделать ее многофункциональной картой.

- В Баку некоторые водители автобусов грубо нарушают закон…

- В связи с этим в БТА создан учебный центр для водителей. В настоящее время в связи с Исламскими играми солидарности проводятся специальные тренинги для водителей, после игр к этим тренингам будут привлечены все водители перевозчиков в Баку. Неправильно когда предприниматель нанимает на работу какого хочет водителя. Если предпринимателю нужен водитель, он обратится к нам, прошедшие наши тренинги водители будут обеспеченны работой на линии этого перевозчика. Если какой-либо водитель в течение месяца грубо обойдется с пассажиром или нарушит правила, то он попадет в «черный список» и после этого он не сможет работать у других перевозчиков. Если произойдет авария со смертельным исходом, то будут предприняты меры для лишения этого водителя прав категории «D». Мы поднимем этот вопрос перед другими государственными органами.

- В городе Баку мало стоянок для такси. Большинство водителей такси стоят в любом месте, даже на автобусных остановках. Какие меры предпринимаются для предотвращения подобных случаев?

- В связи с этим мы обратились в государственные структуры и в настоящее время ждем от них ответа. К службам такси будут выдвинуты особые требования. Транспортное средство, которое будет использоваться в качестве такси, должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет. Также Бакинское транспортное агентство обратилось в Кабмин и Министерство экономики в связи с применением единого тарифа для такси, действующих в столице. Таким образом, будет положен конец незаконной деятельности такси. Кроме этого, мы намерены применить единый тариф для такси. В снежную погоду такси повышают плату за проезд. Мы обратились в Кабмин и Министерство экономики, чтобы во всех действующих в Баку такси применялся единый тариф: ночной и дневной. В таком случае между такси будет здоровая конкуренция. Идея применения единого тарифа была положительно воспринята предпринимателями.

- Часто озвучивается мнение, что проблема пробок в Баку никогда не решится. Что вы думаете об этом?

- В связи с этим мы провели анализы. Знаем, что в Баку большой поток в центральные части города, где находятся бизнес-центры - из спальных районов люди едут на работу. Все это анализируются. Поэтому мы создали в Баку хабы, транспортные обменные центры. Один из хабов действует на Кероглу, другой в Локбатане. Хаб, расположенный на «28 Мая» будет центром. На Дарнагюле и Автовокзале также планируется создать хабы. Мы думаем о создании на северном выходе Баку еще одного хаба. Сейчас в Баку действуют 2049 автобусов. По нашим подсчетам на территории, где находятся хабы, необходимо 500-600 автобусных линий. Въезд в центр города автобусов, приезжающих их Гарадага, Алята и других близлежащих поселков, недопустим. Это приводит к пробкам, жителям и водителям приходится совершать долгий путь. Именно поэтому мы начали пользоваться транспортным обменным центром (ТОЦ) «Локбатан».

В то же время, мы думаем о том, чтобы такси не стояли по отдельности, а создать для них хабы, как на Бакинском международном автовокзале. Выделяя для такси места, мы создаем мультимодальный хаб. Пешеходные и подземные переходы, расположенные на центральных улицах и проспектах Баку, это другая причина пробок. Наши исследования показывают, что из 1100 пешеходных переходов 398 не размещены в соответствии со стандартами.

- Есть целый ряд проблем с остановками, установленными Министерством транспорта. Некоторые установлены в таких местах, где вообще не используются пассажирами, некоторые из них не работают или работают не должным образом. Какие шаги предпримет БТА для устранения этой проблемы?

- Число остановок, где нет дорожных указателей «Остановка транспортных средств общего пользования», составляет 1018 единиц. Число автобусных остановок, где нет дорожного знака «Остановка автобуса или троллейбуса», составляет 1015 единиц. Кроме того, при прокладке дорог, установке дорожных знаков не прокладываются тротуары для движения пешеходов в достаточном количестве. Торговые объекты захватывают тротуары. После завершения Исламских игр солидарности мы начнем активно работать и над этим. В общей сложности, места более 400 из 1200 остановок будут изменены. Входы и выходы в эти паркинги не должны влиять на основную дорогу. Другая причина пробок – паркинги. У нас водители останавливают транспортное средство, где хотят. Если паркинг в торговом центре Gənclik Mall будет организован правильно, то не будет пробок. Аналогичная ситуация наблюдается и в торговом центре Park Bulvar. Парковочные входы и выходы не должны влиять на основную дорогу.

- На встрече с перевозчиками вы отметили, что несколько компаний должны объединиться. Направило ли БТА в связи с этим перевозчикам какие-либо предложения?

- Маршрутные линии в Баку мы будем строить с нуля. Представьте, что нет никаких маршрутных линий. БТА изучает поток пассажиров, желающих прибыть из Локбатана на «28 Мая», расстояния между остановками, интервал, дорожные условия. Автобусы из Дарнагюля, Локбатана помимо номера мы будем отмечать специальными буквами. Например, «L21». Приведу еще один пример. Например, автобус, на котором указано «M15», будет двигаться в направлении города, то есть «28 Мая». За счет этого мы будем знать, что из «28 Мая» в сторону Локбатана к примеру ездят 100 тыс. пассажиров, и для такого количества людей нужно столько-то автобусов, остановок. После определения этого мы подумаем о комбинации перевозчиков. Недавно мы отменили маршруты №18 и №7. Оба они работали по одному маршруту. После предприятия данного шага мы открыли маршрут №125, действующий из Локбатана на «28 Мая». Сейчас наши работы в данном направлении продолжаются.

Это болезненный процесс, потому что не каждый перевозчик хочет уйти. Основные линии будут создаваться с нуля. Сегодня в Баку есть 2049 автобусов, 300 из которых принадлежит ООО BakuBus, а остальные - предпринимателям. В целом я думаю, что линии не должны принадлежать предпринимателям, большинство этих линий должны принадлежать государству. Почему? Потому что речь идет о социально-общественной сфере. Для решения подобных вопросов создано БТА. Мы неоднократно видели, что в снежную погоду на принадлежащих предпринимателям линиях автобусы не работают. Парадокс в том, что ни удалить его с линии, ни оштрафовать не можешь. После завершения программы утилизации система общественного транспорта будет под контролем государства, и этот процесс будет основан на мировой практике. Правда, со стороны предпринимателей могут быть определенные инвестиции, но о полном контроле и речи быть не может.

- Рентабельны ли существующие тарифы на проезд?

- Одно известно точно - в настоящее время о повышении тарифов не может быть и речи, и в ближайшем будущем это не предусмотрено. Но 20 гяпик за услуги такой компании как BakuBus – это мало. Ошибочно не оценивайте это заявление как анонс роста цен. Еще раз говорю, что сектор общественного транспорта -социальная сфера. Неправильно рассматривать ее как средство заработка.

- Сколько будет линий экспресс маршрутов?

- После Исламских игр солидарности мы будем работать над этим. Кроме того, мы постараемся наладить еще и экспресс линии маршрутных такси. Речь идет о линиях движения для автобусов малой вместимости. Эти автобусы могут двигаться без остановок в одном направлении, например «28 Мая – Забрат», «28 Мая – Говсаны». Кроме того, мы хотим применить их и в поселках. Наряду с этим, мы думаем создать специальные полосы для экспресс линий - «28 Мая – Ахмедлы» или «Ахмедлы – Хатаи», которые предполагают движение по прямой без остановок.

- Сколько достаточно хабов для города Баку?

- На начальном этапе достаточно 5 хабов. Скажем так, если раньше заселение шло в направлении Бадамдара, то теперь заселение идет в направлении города Сумгаит. Через 5-6 лет приехать в центр из Масазыра будет нормальным явлением. Поэтому на начальном этапе достаточно 5 хабов, а потом все будет зависеть от спроса. Создание хабов – не простой процесс. Там все должно быть мультимодальным.



