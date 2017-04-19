Создание в Азербайджане кредитного бюро многократно расширит охват информации о заемщиках - палата (версия 2)

2017-04-19 18:20 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Создание частного кредитного бюро в Азербайджане позволит многократно увеличить охват информации о заёмщиках, сказал в среду заместитель исполнительного директора Палаты надзора над финансовыми рынками Асим Зульфугаров на мероприятии, посвящённом учреждению первого в стране частного кредитного бюро.

"В Централизованный кредитный реестр Азербайджана [действует в стране с 2005 года] поступала информация только о 36 процентах совершеннолетнего населения", - сказал Зульфугаров.

По его словам, создание частного кредитного бюро позволит улучшить позиции Азербайджана в отчете Всемирного банка Doing Business.

В Баку в среду состоялась церемония учреждения первого в стране частного кредитного бюро.

На данный момент в список учредителей кредитного бюро входит 21 организация, среди которых 19 банков, одна страховая компания и одна небанковская кредитная организация. Вместе с ними в список учредителей входит технический партнер - компания Creditinfo, которой принадлежат 51 процент акций бюро.

Формирование кредитных историй заемщиков в Азербайджане началось с 2005 года после создания Службы централизованного кредитного реестра (ЦКР). Реестр охватывает весь спектр информации о банках, небанковских кредитных организациях, заемщиках, владельцах крупных пакетов участия в капитале заемщиков, кредитах и залогах по ним.

(Автор: Азад Гасанли)