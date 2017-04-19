В Азербайджане утверждены порядки ведения учета доходов и расходов в сфере общественного питания и розничной торговли

2017-04-19 19:42 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Порядка ведения учета доходов и расходов для целей налогообложения деятельности в сфере общественного питания» и «Порядка ведения учета доходов и расходов для целей налогообложения деятельности в сфере розничной торговли».

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с указом действующих нормативно-правовых актов президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству налогов поручено обеспечить осуществление контроля над соблюдением налогоплательщиками требований обоих порядков, утвержденных указом; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству финансов поручено, согласовав с Министерством налогов, в течение месяца утвердить форму бланков строгой отчетности, предусмотренных в части 7 обоих порядков.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Кабинет министров.