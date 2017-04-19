Министр обороны заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях

2017-04-19 19:58 | www.apa.az | 3

В ходе учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих родов войск, командиров объединений и соответсвующих должностных лиц по динамично меняющейся обстановке и принятым решениям.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, были даны указания по повышению эффективности взаимодействия и управления войсками.

В целях правильного понимания и выполнения войсками поставленных задач в условиях наращивания по тактическим вводным обстановки, руководством Министерства Обороны были проверены практические действия частей и подразделений на местности.

Основное внимание было сосредоточено на новые способы тактических действий с использованием вновь принятых на вооружение техники и оружия.