Фальшивые профили обойдутся дорого

2017-04-19 19:28 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане предлагается ужесточить наказание за использование фальшивых профилей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно предложенным изменениям в Уголовный кодекс страны, за распространение клеветы и оскорблений с использованием фальшивых имен пользователей и профилей будет предусматриваться штраф от 1000 до 2000 манатов (по действующему законодательству – от 1000 до 1500 манатов), или общественные работы от 360 до 480 часов, или исправительные работы сроком до двух лет, или лишение свободы сроком до одного года.

В соответствии с другим изменением, за оскорбление, т.е. умышленное унижение в непристойной форме чести и достоинства личности во время массовых выступлений, презентации произведения, в СМИ или на информационном ресурсе предусматривается штраф от 1000 до 1500 манатов (по действующему законодательству – от 300 до 1000 манатов), или общественные работы от 240 до 480 часов, или исправительные работы сроком до одного года, или лишение свободы сроком до шести месяцев.

C.Б.

