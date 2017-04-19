AZ EN RU TR

Фальшивые профили обойдутся дорого

2017-04-19 19:28 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане предлагается ужесточить наказание за использование фальшивых профилей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно предложенным изменениям в Уголовный кодекс страны, за распространение клеветы и оскорблений с использованием фальшивых имен пользователей и профилей будет предусматриваться штраф от 1000 до 2000 манатов (по действующему законодательству – от 1000 до 1500 манатов), или общественные работы от 360 до 480 часов, или исправительные работы сроком до двух лет, или лишение свободы сроком до одного года.

В соответствии с другим изменением, за оскорбление, т.е. умышленное унижение в непристойной форме чести и достоинства личности во время массовых выступлений, презентации произведения, в СМИ или на информационном ресурсе предусматривается штраф от 1000 до 1500 манатов (по действующему законодательству – от 300 до 1000 манатов), или общественные работы от 240 до 480 часов, или исправительные работы сроком до одного года, или лишение свободы сроком до шести месяцев.

C.Б.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

İKT

Son xəbərlər