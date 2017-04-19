Посол Венгрии побывал в Переводческом центре

2017-04-19 18:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В среду чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии Имре Ласлоцки побывал в Переводческом центре при кабинете министров Азербайджана. Об этом говорится в сообщении центра, распространенном в среду.

На встрече было отмечено особое внимание, уделяемое Центром венгерской литературе, поведано о переведенных в разные годы на азербайджанский язык произведениях выдающихся венгерских писателей, в частности, Петера Надаша и Нобелевского лауреата Имре Кертеса, пропаганде достояния венгерской литературы, а также о готовящемся к публикации романе Имре Кертеса «Без судьбы» и проблемах художественного перевода.

«К сожалению, приходится констатировать, что зачастую область художественного перевода подвергается вторжению лиц, не имеющих к тому таланта и не способных прочувствовать всю глубину и суть произведения. Однако, как в стране, так и за ее пределами главным критерием завоевания читательской аудитории и получения высокой оценки книги является качество художественного перевода. Центр весьма щепетильно относится к этому аспекту. К большому сожалению, мы не имеем возможности предотвратить этот непрофессионализм и избавиться от столь вредных и пагубных тенденций, наносящих урон литературе», - отметила директор Переводческого центра Афаг Масуд.

Посол И.Ласлоцки рассказал об исторической и языковой близости азербайджанского и венгерского народов, подчеркнув важность развития литературных связей.

Затем стороны обменялись мнениями по поводу издания в Азербайджане сборника произведений венгерских писателей, а также публикации произведений азербайджанских авторов в Венгрии и проведения презентаций.