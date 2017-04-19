Выделены дополнительные средства Фонду молодежи при Президенте Азербайджана

2017-04-19 18:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке деятельности Фонда молодежи при Президенте Азербайджана.

Согласно распоряжению, для финансирования проектов, представляемых молодежными организациями и физическими лицами в возрасте 16-29 лет, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджана Фонду молодежи при Президенте будут выделены три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.