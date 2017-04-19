В Москве задержали брата организатора теракта в Петербурге

2017-04-19 20:10 | www.apa.az | 3

В ходе расследования дела о теракте в метро Петербурга в Москве было произведено задержание старшего брата предполагаемого организатора взрыва Аброра Азимова.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, Aкрам Азимов (1988 г.р.) помогал при переправке денег, которые использовали при подготовке теракта, а также участвовал в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

В данный момент он находится в Следственном комитете. Аброр Азимов был задержан в Москве 17 апреля.