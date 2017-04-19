В Колумбии более десяти человек стали жертвами оползня

2017-04-19 20:49 | www.apa.az | 3

Не менее 11 человек стали в среду жертвами оползня в колумбийском городе Манисалес

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, причиной трагедии стали сильные дожди, идущие в Колумбии.

На месте трагедии сейчас продолжаются поисковые работы, в местных школах отменены занятия.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на колумбийский город Мокоа. По последним данным, погибли 320 человек.