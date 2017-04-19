За месяц до смерти Гитлеру заочно предъявили обвинения

2017-04-19 21:03 | www.oxu.az | 2

Комиссия Объединенных наций по военным преступлениям в марте 1945 года предъявила заочные обвинения фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на The Independent, к такому выводу пришел автор книги Human Rights After Hitler («Права человека после Гитлера») британский академик Дэн Плеш. В задачи комиссии, появившейся в 1943 году по распоряжению правительств стран Антигитлеровской коалиции, входил сбор доказательств военных преступлений нацистов.

Обвинения были предъявлены на основании документа от 1944 года, в котором правительство Чехословакии в изгнании заявило, что Гитлер, а также его ближайшие соратники — заместитель фюрера в НСДАП Рудольф Гесс и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер — несут ответственность за преступные деяния.

Кроме того, Плеш, ссылаясь на юридически подтвержденные документы и записи разговоров с жертвами пыток, утверждает, что США и Великобритания знали о наличии лагерей смерти еще в первые годы Второй мировой войны, однако «практически ничего не предприняли, чтобы остановить массовые убийства».

В работе британского академика отмечается, что страны Антигитлеровской коалиции стали осознавать масштабы холокоста на два с половиной года раньше, чем принято считать, однако почти ничего не сделали до конца войны, когда были освобождены узники концлагерей.

Холокост — массовое преследование и уничтожение евреев в нацистской Германии и на оккупированных ею территориях. Число жертв оценивается в шесть миллионов.

Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года, Гиммлер — 23 мая того же года. Гесс на Нюрнбергском процессе был приговорен к пожизненному заключению и умер в 1987-м.

C.Б.

