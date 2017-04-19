К концу года цены на нефть достигнут $60- 65 за баррель - эксперт

2017-04-19 18:37 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Цены на нефть к концу года поднимутся до 60-65 долларов за баррель, сказал Trend в среду сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, вероятнее всего, большая часть участников переговоров об ограничении добычи выступит за продление соглашения.

«Таким образом, если не произойдет демарша кого-либо из крупнейших добытчиков, с высокой степенью вероятности можно прогнозировать продление соглашения», - сказал Марунич.

В конце прошлого года на встрече в Вене Организация стран-экспортеров нефти и некартельные государства подписали соглашение о совместном сокращении добычи. В первом полугодии 2017 года к объявленному сокращению добычи странами ОПЕК на 1,164 миллиона баррелей в сутки присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тысяч баррелей в сутки. В результате общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 миллиона баррелей.

Соглашение было подписано на шесть месяцев, в мае должна состояться очередная встреча ОПЕК по продлению срока его действия.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum