В рамках учений ВС Азербайджана выполнили задачи по выдвижению на рубежи развертывания (ФОТО)

2017-04-19 18:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ходе очередного этапа широкомасштабных учений ВС Азербайджана, проводимых в соответствии с планом, утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым, войска выполнили задачи по выдвижению из занятых районов на рубежи развертывания.

Как сообщает в среду пресс-служба министерства обороны, артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация и другие подразделения специальных войск выполняли задачи согласно условиям учений.

Особенностью этих учений является организация и передвижение войск в темное время суток, что требует принятия дополнительных мер по светомаскировке.

Также усилия были сосредоточены на комендантской, инженерной службах и всестороннем обеспечении войск с целью точного и своевременного выполнения поставленных задач.

Согласно плану, утвержденному Президентом АР, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 16 апреля начались широкомасштабные учения с целью проверки боеготовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым.

В учениях участвуют до 30 тысяч военнослужащих, более 250 танков и единиц бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Учения продлятся до 21 апреля.