УЕФА оштрафовал "Лион" и "Бешикташ" на 100 тысяч евро

2017-04-19 20:54 | www.apa.az | 3

УЕФА условно отстранил французский "Лион" и турецкий "Бешикташ" на один год от еврокубков с испытательным сроком в два года из-за беспорядков на матче команд в Лиге Европы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, домашний матч "Лиона" в четвертьфинале Лиги Европы со стамбульским "Бешикташем" (2:1), который состоялся 13 апреля, начался с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, устроенных фанатами команд на трибунах.

Оба клуба также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый. Ответный матч "Бешикташа" с "Лионом" состоится в четверг в Стамбуле.