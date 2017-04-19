Стали известны имена погибшего и раненых при аварии в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

2017-04-19 21:32 | www.apa.az | 3

Стали известны имена погибшего и раненых при аварии в Уджарском районе.

Как передает местное бюро АПА, житель Уджарского района Адыширин Садыгов (1984 г.р.) скончался на месте происшествия.

В результате ДТП пострадали также житель села Газйан Уджарского района Низами Манафов (1957 г.р.) и житель Зардобского района Джаваншир Мюршюдов (1966 г.р.)

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18:30

На трассе Уджар-Зардаб произошло лобовое столкновение.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Газьан Уджарского района.

Столкнулись «Mercedes» (90 XM 720) и ВАЗ -21011 (03 BB 478). В результате ДТП один из находившихся в ВАЗ -21011 человек умер, еще двое пострадали.

Пострадавшие были доставлены в Уджарскую ЦРБ.

По факту ведется расследование.