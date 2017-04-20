В Зимбабве разрешили расплачиваться за учебу баранами

2017-04-20 00:15 | www.oxu.az | 3

Зимбабвийским школам разрешили принимать в качестве оплаты за обучение домашний скот. Эта мера должна помочь малоимущим семьям.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр образования страны Лазарус Докора (Lazarus Dokora), сообщает BBC News.

По его словам, в вопросе оплаты за обучение нужно проявлять гибкость — кроме коз и овец, школы могут также принимать в виде оплаты услуги и работы, выполняемые родителями учеников.

Оплата в виде услуг будет пользоваться большей популярностью в городских школах, в то время как домашним скотом будут расплачиваться в основном жители сельских районов, отмечает агентство.

С.Б.

