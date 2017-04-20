Сахиль Бабаев: Азербайджан хочет создать СП с ОАЭ в сферах промышленности, логистики и транспорта

2017-04-20 00:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован создать совместные предприятия с Объединёнными Арабскими Эмиратами в сферах промышленности, логистики и транспорта, сказал заместитель экономики Сахиль Бабаев на встрече азербайджанской делегации, находящийся с визитом в ОАЭ, с руководством Дубайской торгово-промышленной палаты, сообщают в среду арабские СМИ.

По словам Бабаева, Азербайджан также заинтересован в привлечении арабских компании в страну: "Инвестиции Азербайджана в ОАЭ достигли 300 миллионов долларов. В свою очередь в Азербайджане действует 255 компаний из ОАЭ. Азербайджан идеальный рынок для зарубежных инвесторов- страна довольствуется политической и экономической стабильностью, а также имеет множество других преимуществ, таких как дешевая и в то же время квалифицированная рабочая сила, выход на ключевые соседние рынки Грузии, Узбекистана и Казахстана и т.д.", - добавил он.

Замминистра подчеркнул, что правительство Азербайджана хочет изучить все возможности для развития взаимной торговли и сотрудничества.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с ОАЭ в 2016 году составил почти 70 миллионов долларов, из которых на экспорт из Азербайджана пришлись 11,6 миллиона долларов. За год товарооборот между двумя странами сократился на три процента. Несмотря на это, за тот же период экспорт из Азербайджан в ОАЭ вырос более чем в два раза.

(Автор: Азад Гасанли)