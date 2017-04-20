"Ювентус" и “Монако” вышли в полуфинал Лиги чемпионов

2017-04-20 00:46 | www.apa.az | 2

Итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с испанской "Барселоной" со счетом 0:0 в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

Как сообщает АПА, первая встреча в Турине завершилась победой "Ювентуса" со счетом 3:0.

Кроме того, обладателем путевки стал "Монако", представляющий чемпионат Франции. На своем поле он в среду обыграл дортмундскую "Боруссию" - 3:1. На 3-й минуте Кристиан Мбаппе вывел "Монако" вперед, на 17-й Радамель Фалькао удвоил счет. На 48-й минуте футболист "Боруссии" сократил отставание в счете, а на 81-й Валер Жермен вновь увеличил его. В первом матче также победил "Монако" - 3:2.

Таким образом, определился весь квартет полуфиналистов. Ранее четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов успешно преодолели испанские "Атлетико" и "Реал".