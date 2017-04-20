Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном

2017-04-20 01:00 | www.apa.az | 4

Сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Совместный всеобъемлющий план действий, по словам главы Госдепа, не позволил добиться отказа Ирана от ядерного статуса. "Это только откладывает их цель стать ядерным государством", - сказал он на пресс-конференции.

При этом Тиллерсон назвал "неудачной" политику "стратегическое терпения" в отношении Ирана, подчеркнув, что необходимо реагировать на исходящие от этой страны "угрозы".