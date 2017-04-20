В Колумбии число погибших при оползне увеличилось до 14 человек

2017-04-20 01:30 | www.trend.az | 4

Число погибших при оползне в колумбийском городе Манисалес возросло до 14 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об 11 погибших. Еще 22 человека считаются пропавшими без вести, 23 получили ранения, было разрушено 70 домов.

В общей сложности стихия затронула 25 районов города, отмечает портал Tiempo. Причиной трагедии стали проливные дожди, обрушившиеся на Колумбию.

В Манисалес прибыл президент страны Хуан Мануэль Сантос, чтобы на месте руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на колумбийский город Мокоа. По последним данным, погибли 320 человек, город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.