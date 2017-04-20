Более 40 человек пострадали в ходе акций протеста в Каракасе

2017-04-20 02:09 | www.apa.az | 2

По меньшей мере 42 человека пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, большинство обратившихся за медицинской помощью получило контузии при разрывах гранат со слезоточивым газом, которые использовали правоохранительные органы. По данным представителей оппозиции, не менее двух человек - в Каракасе и в штате Тачира - были убиты.

Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.