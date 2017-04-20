СМИ узнали возможную дату визита Трампа в Саудовскую Аравию

2017-04-20 02:37 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп во время своего турне по Европе в мае может также нанести визит и в Саудовскую Аравию.

Как сообщает АПА, об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации президента.

Эта поездка "в процессе обсуждения", заявил чиновник агентству.

Сообщается, что в планах Трампа — посетить саммит НАТО в Брюсселе, который пройдет 25 мая, а также принять участие во встрече лидеров стран G7 на Сицилии 26-28 мая.