Ядерное соглашение с Ираном не достигло своей цели - Госсекретарь США

2017-04-20 02:36 | www.trend.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана, передает ТАСС.

Как он заявил во время выступления в Госдепартаменте, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) так и не достиг заявленной цели.

"Ядерные амбиции Ирана представляют огромную угрозу всеобщему миру и безопасности", - сказал он. По мнению госсекретаря, СВПД "не смог достичь своей цели", лишив Тегеран доступа к ядерным материалам. "Он лишь отсрочил превращение Ирана в ядерное государство", - добавил глава американской дипломатии.

СВПД был согласован в Вене 14 июля 2015 года. Тегеран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН, будет сохранено в течение 5 лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет - в течение 8 лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет. При нарушении условий соглашения санкции могут быть возобновлены.