При взрыве на нефтебазе под Киевом пострадал один человек

2017-04-20 03:29 | www.apa.az | 3

В результате взрыва на нефтебазе в городе Вишневое под Киевом один человек получил ранения.

Как передает АПА со ссылкой на ТСН, инцидент произошел, когда работники предприятия начали заправлять автоцистерну дизельным топливом. При взрыве пострадал сотрудник нефтебазы. Раненного госпитализировали с ожогами.

Полиция Украины начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.