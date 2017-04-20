В Колумбии число погибших при оползне увеличилось до 19 человек - ОБНОВЛЕНО-1

2017-04-20 04:12 | www.apa.az | 3

Число погибших при сходе оползня в колумбийском городе Манисалес достигло уже 19 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Как передает АПА, ранее сообщалось о 14 погибших.

От оползня пострадали как минимум 25 городских районов, разрушено 75 домов, а 400 семей были эвакуированы.

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01:25

Число погибших при оползне в колумбийском городе Манисалес возросло до 14 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось об 11 погибших. Еще 22 человека считаются пропавшими без вести, 23 получили ранения, было разрушено 70 домов.

В Манисалес прибыл президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Причиной трагедии стали проливные дожди, обрушившиеся на Колумбию.

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20:49

Не менее 11 человек стали в среду жертвами оползня в колумбийском городе Манисалес

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, причиной трагедии стали сильные дожди, идущие в Колумбии.

На месте трагедии сейчас продолжаются поисковые работы, в местных школах отменены занятия.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на колумбийский город Мокоа. По последним данным, погибли 320 человек.