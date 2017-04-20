Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi
2017-04-20 04:15 | www.trend.az | 1
Valilikten yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda keşif ve gözetleme sonucu tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubunun, hava kuvvetlerinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Operasyonda kaçan 2 teröristinde de kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: Hurriyet