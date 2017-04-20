В Мали продлили режим чрезвычайного положения

2017-04-20 04:41 | www.apa.az | 3

Власти Мали продлили режим чрезвычайного положения на десять дней после недавней атаки боевиков.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что боевики напали на армейский лагерь в районе города Гурма-Рарус в центральной части Мали, в результате погибли пять военнослужащих, еще десять получили ранения.

Прибывшим на место французским военным, которые находятся в регионе в рамках миссии по борьбе с терроризмом, удалось нейтрализовать по меньшей мере десять боевиков. Миротворческая миссия ООН в Мали осудила атаку, назвав ее "террористической".