В Албании не смогли избрать президента из-за отсутствия кандидатов

2017-04-20 05:58 | www.trend.az | 3

Парламент Албании не смог избрать президента, так как правящая партия во главе с премьер-министром Эди Рамой приняла решение не выдвигать кандидатов в первом раунде голосования, передает РИА Новости со ссылко на агентство Франс Пресс.

"Мы не предложили кандидатов с целью продемонстрировать наше желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента, чтобы достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании", - заявил председатель парламента Илир Мета.

Как отмечает агентство, в случае наличия кандидатов на пост президента страны для победы одного из них требуется поддержка не менее 84 депутатов из 140. Если по истечении пяти раундов президент так и не будет выбран, действующий парламент будет распущен.

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