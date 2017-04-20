Макрон на 3% опережает Ле Пен перед первым туром выборов во Франции

2017-04-20 06:27 | www.apa.az | 3

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон на 3% опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед первым туром выборов президента Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные опроса компании Harris Intercative.

В поддержку Макрона выступают 25% избирателей, тогда как за Ле Пен готовы проголосовать 22% избирателей. Третье место разделили лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и экс-премьер Франции Франсуа Фийон получит, которые получили по 19% голосов.

Опрос проводился в период с 18 по 19 апреля, участие в нем приняли почти 3 тысячи человек.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.