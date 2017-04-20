В Венесуэле в ходе протестов погиб военный

2017-04-20 07:27 | www.trend.az | 3

Военный погиб в ходе антиправительственных демонстраций в венесуэльском штате Миранда, сообщил защитник народа Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, передает РИА Новости.

"Довожу до общественного мнения, что 15 минут назад был убит снайпером сержант национальной гвардии Сан-Клементе Барриос Неомар в Лос-Касторесе (штат Миранда)", - написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

Также о гибели военнослужащего заявил поддерживающий президента Николаса Мадуро политик Диосдадо Кабелло (Diosdado Cabello).

"Они (антиправительственные активисты) только что убили солдата национальной гвардии в Сан-Антонио де Лос-Альтос", - заявил он в эфире одного из местных телеканалов.

Таким образом, жертвами массовых протестов в Венесуэле, произошедших в среду, стали уже три человека.