Азербайджан и Россия создадут совместный венчурный фонд для финансирования IT проектов

2017-04-20 07:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия готовят правовую основу создания совместного венчурного фонда для финансирования перспективных проектов в области информационных технологий, сказал Trend во вторник исполнительный директор Госфонда развития информационных технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльчин Зейналов.

По его словам, создание совместного венчурного фонда создаст дополнительные возможности для участия стартапов на рынках двух стран.

"Проект создания совместного фонда мы обсудили с российской венчурной компанией и в настоящее время готовим правовую базу для ее формирования. Речь идет о возможности выхода локальных азербайджанских компаний на российский рынок, а российских компаний на рынок Азербайджана. Этим самым можно будет консолидировать возможности обоих фондов и развитие бизнес-индустрии в обеих странах в области ИКТ", - сказал Зейналов.

Для правового регулирования данной сферы, как отметил исполнительный директор Госфонда, будут привлечены специалисты, которые будут исходить из того, чтобы действующие законы двух стран всемерно способствовали развитию IT-проектов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)



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