В Узбекистане создается министерство жилищно-коммунального обслуживания

2017-04-20 08:05 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане создается министерство жилищно-коммунального обслуживания, следует из указа президента Мирзияева «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления системой жилищно-коммунального обслуживания (ЖКО)», обнародованного в четверг.

В официальном комментарии к указу поясняется, что создание нового министерства направлено на «совершенствование системы управления и эксплуатации многоквартирным жилищным фондом на основе четко сопряженной технологической цепочки взаимодействия с организациями сферы ЖКО, формирования эффективной системы технического контроля сохранности многоквартирных домов, кардинального улучшения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами».

Основными задачами и направлениями деятельности министерства определены, в частности, проведение единой государственной политики и межотраслевой координации в сфере ЖКО, обеспечение реализации госпрограмм по строительству доступных многоквартирных домов, осуществление функций заказчика по строительству указанных домов и объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения, организация сноса ветхого и аварийного жилья, осуществление контроля за соблюдением требований по содержанию, эксплуатации и определению эксплуатационных затрат жилфонда, внедрение в систему ЖКО ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования, разработка и внедрение с учетом передового опыта развитых зарубежных стран современных форм и методов ЖКО.

В структуре министерства образована инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда с территориальными инспекциями на местах.

Указом также предусмотрено создание в министерстве Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства с целевым направлением его средств, в первую очередь, на строительство, капитальный и текущий ремонт жилфонда, объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Источниками средств фонда предусмотрены кредиты, привлекаемые на развитие ЖКХ, в том числе кредиты международных финансовых институтов и банков, а также средства, поступающие от штрафов, налагаемых инспекцией по контролю в сфере эксплуатации жилфонда.

В Узбекистане сегодня функционируют свыше четырех тысяч товариществ частных собственников жилья (ТЧСЖ), обслуживающих более 32,4 тысячи многоквартирных домов.

(Автор: Демир Азизов)