Оскорбившего Путина журналиста уволили из Fox News

2017-04-20 08:38 | www.oxu.az | 2

Компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении «звездного» ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, который ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей».



Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее стало известно, что Fox выплатила 13 миллионов долларов за урегулирование исков, которые несколько женщин подали против О'Рейли, обвинив его в сексуальных домогательствах. Спонсоры программы, которую он вел, начали отзывать контракты на размещение рекламы.



В феврале Билл О'Рейли в интервью с президентом США Дональдом Трампом напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина «убийцей».



О'Рейли вел свою передачу «Фактор О'Рейли» с 1996 года и был «лицом» телеканала. Состояние ведущего после десятилетий работы в прайм-тайм оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

A.C.

