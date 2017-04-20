Азербайджан и Россия создадут совместный венчурный фонд для финансирования IT проектов

2017-04-20 08:54 | www.oxu.az | 2

Азербайджан и Россия готовят правовую основу создания совместного венчурного фонда для финансирования перспективных проектов в области информационных технологий, сказал Trend во вторник исполнительный директор Госфонда развития информационных технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльчин Зейналов, передает Oxu.Az.

По его словам, создание совместного венчурного фонда создаст дополнительные возможности для участия стартапов на рынках двух стран.

«Проект создания совместного фонда мы обсудили с российской венчурной компанией и в настоящее время готовим правовую базу для ее формирования. Речь идет о возможности выхода локальных азербайджанских компаний на российский рынок, а российских компаний на рынок Азербайджана. Этим самым можно будет консолидировать возможности обоих фондов и развитие бизнес-индустрии в обеих странах в области ИКТ», - сказал Зейналов.

Для правового регулирования данной сферы, как отметил исполнительный директор Госфонда, будут привлечены специалисты, которые будут исходить из того, чтобы действующие законы двух стран всемерно способствовали развитию IT-проектов.

A.C.

